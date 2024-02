Vodafone Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in Bezug auf Vodafone war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt 12 positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vor allem positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Vodafone daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält Vodafone auch in diesem Kriterium eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Vodafone derzeit 11, was zu einer negativen Differenz von -1,08 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Vodafone als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone liegt mit einem Wert von 2,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet einen Abstand von 84 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" von 12. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Vodafone festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Schlecht". In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikante Veränderung. Alles in allem erhält Vodafone daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.