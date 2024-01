Vodafone Aktie: Ein handfester Grund

Die Aktie von Vodafone hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 76,19 GBP, während der aktuelle Kurs bei 68,13 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -10,58 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 70,11 GBP, was einem Abstand von -2,82 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Vodafone daher die Gesamtnote "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstsektor liegt die Rendite von Vodafone bei -18,42 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,87 Prozent aufweist, liegt Vodafone mit 17,54 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Vodafone ist überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch anhand von Handelssignalen. Basierend auf der Analyse von 7 Bewertungen durch Analysten erhält Vodafone eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral", die sich aus 2 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Meinungen zusammensetzt. Die Kursprognose von 105,57 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 54,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Vodafone daher in verschiedenen Aspekten positiv bewertet.