Vodafone Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Telekommunikationsgesellschaft Vodafone hat eine Dividendenrendite von 11,6% aufzuweisen, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,68%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Diskussionen über Vodafone in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Während in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen geäußert wurden, gab es in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 "Gut"-Einschätzungen, 4 "Neutral"-Einschätzungen und 1 "Schlecht"-Rating für Vodafone abgegeben. Langfristig erhält das Unternehmen somit das Rating "Neutral". Die kurzfristige Einschätzung basierend auf den Studien des letzten Monats ergibt ebenfalls das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 57,19% und setzen ein mittleres Kursziel von 105,57 GBP.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor hat Vodafone im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,42% erzielt, was 27,65% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Branchendurchschnitt liegt bei -2%. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.