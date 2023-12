Vodafone Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Vodafone eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, wobeobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vodafone-Aktie bei 79,57 GBP liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 67,18 GBP aus dem Handel ging, hat sich ein Abstand von -15,57 Prozent aufgebaut, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 74,55 GBP ergibt sich ein "Schlecht"-Signal.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Vodafone mit -15,85 Prozent mehr als 13 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste"). Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -3,95 Prozent liegt Vodafone mit 11,89 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone aktuell 2,01 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung auf dieser Stufe erhält.