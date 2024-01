Vodafone Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vodafone in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Vodafone wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal die Einschätzung "Gut", 4-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" für Vodafone vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als "Gut" ein, 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 57,19 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 105,57 GBP. Diese Entwicklung betrachten sie als "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Dividendenrendite von Vodafone beträgt derzeit 11,6 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 12,68 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Vodafone-RSI mit einer Ausprägung von 90,22 als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 61 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".