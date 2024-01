Vodafone Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt für die Vodafone-Aktie derzeit 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da Vodafone auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Gut"-Rating für Vodafone.

Im Hinblick auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Vodafone derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 75,75 GBP, während der Kurs der Aktie (70,76 GBP) um -6,59 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die Betrachtung der vergangenen 50 Tage führt zu einem "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Vodafone besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben ergeben, dass hauptsächlich "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf dieser Basis erhält Vodafone insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Beim Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Vodafone mit einer Rendite von -18,42 Prozent mehr als 28 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,44 Prozent. Auch hier liegt Vodafone mit 17,97 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.