Vodafone-Aktie: Unerreichbarer Erfolg!

Vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichte Vodafone ernüchternde Geschäftszahlen, die Investoren aufschreckten. Es war jedoch nicht nur die Bilanz allein, die den Anlegern Sorgen bereitete – auch der Rückgang an Nutzern im deutschen Mobilfunksegment trug zur Verstimmung bei. Derzeit bleibt unklar, wie dieser negative Trend umgekehrt werden kann.

Ein erster Schritt könnte darin bestehen, einen zuverlässigen Service sicherzustellen – was momentan leider nicht überall gewährleistet ist. In den letzten Tagen gab es Berichte über Ausfälle des Vodafone-Netzes in Hamburg und Lübeck sowie Teilen von Mecklenburg-Vorpommern. Obwohl Vodafone rasch Abhilfe bemühte sich diesbezüglich um schnelle Hilfestellung bemühte, blieben negative Medienberichte nicht aus.

Vodafone: Fehler können passieren?

Es lässt sich zwar sagen: “Fehler...