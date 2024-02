Vodafone Aktie: So könnte es weitergehen!

Die fundamentale Analyse von Vodafone zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 2,05 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 12,69 in der Kategorie "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Dies bedeutet, dass Vodafone unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der Betrachtung der Aktienkurse im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt Vodafone mit einer Rendite von -19,73 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,12 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Vodafone mit 21,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Vodafone ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Langfristig gesehen wird die Vodafone-Aktie laut Analystenmeinungen als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtbewertungen der Analysten belaufen sich auf 2 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine neuen Analystenupdates für Vodafone im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 108,17 GBP, was eine mögliche Performance von 63,07 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Vodafone derzeit eine Dividendenrendite von 11,6 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,63 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Vodafone basierend auf den verschiedenen Kriterien der fundamentalen Analyse, Aktienkursentwicklung, Analystenmeinungen und Dividendenrendite.