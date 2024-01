Vodafone Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodafone liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,65 (Drahtlose Telekommunikationsdienste) deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt eine längerfristige Betrachtung, dass die Diskussionsintensität für Vodafone abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum hingegen weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 7 Analysten zeigt, dass die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist, bestehend aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose liegt bei 105,57 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 54,96 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 68,13 GBP bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält Vodafone eine "Gut"-Empfehlung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Vodafone in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung erhält, sowohl in Bezug auf fundamentale Kennzahlen als auch in der Analyse des Sentiments und der Anlegerstimmung.