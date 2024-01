Vodafone Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Vodafone liegt der RSI bei 71,55, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,8 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Einschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in Vodafone eine Dividendenrendite von 11,6% erzielen, was 1,08 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Vodafone weist ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,03 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 13,37 liegt. Basierend auf fundamentale Kriterien wird die Aktie als "Gut" bewertet, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor hat Vodafone eine Rendite von -18,42% erzielt, was mehr als 27% unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -2% in den letzten 12 Monaten, wobei Vodafone mit 16,41% deutlich darunter liegt. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.