Vodafone-Aktie: Konkurrenz als Rettungsanker?

Vodafone verzeichnete im letzten Quartal einen Kundenrückgang auf dem deutschen Mobilfunkmarkt, was die Anleger keineswegs erfreute. Anfang Juni sorgte zudem ein Datenleck für Unmut unter den Aktionären und die Vodafone-Aktie fiel auf neue Tiefstände.

Bislang ist keine Erholung in Sicht. Am Montagmorgen notierte der Aktienkurs bei 0,84 Euro, was dem 52-Wochen-Tief entspricht. Der Kursverlauf wirkt trostlos und eine freundlichere Entwicklung scheint nicht abzusehen zu sein. Immerhin erhält Vodafone nun etwas Unterstützung von seinem Konkurrenten O2.

Vodafone: Günstiger als die Konkurrenz?

O2 plant, Anfang Juli seine Preise für unbegrenzte mobile Flatrates drastisch anzuheben. Statt bisher 63 Euro müssen Kunden dann rund 100 Euro bezahlen, um uneingeschränkte 5G-Verbindungen nutzen zu können. Gerüchten zufolge soll dieser...