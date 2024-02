Vodafone Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkaufsituation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkaufsituation hinweist. Für Vodafone liegt der RSI7 aktuell bei 55,51 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 54,39 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vodafone-Aktie somit eine neutrale Bewertung für den RSI.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Vodafone in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an neun Tagen von negativen Themen geprägt, während an fünf Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vodafone-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 72,97 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 66,08 GBP liegt, was einer Differenz von -9,44 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 67,35 GBP, was einer Differenz von -1,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein Investor bei Vodafone eine Rendite von 11,6 % erzielen, was jedoch 1,54 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung für die Vodafone-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.

Sollten Vodafone Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Vodafone jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vodafone-Analyse.

Vodafone: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...