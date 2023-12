Vodafone Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Vodafone-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,16, was auf eine neutrale Bewertung hinweist und zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 78,27 GBP für die Vodafone-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 69,16 GBP, was einer Abweichung von -11,64 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (73,03 GBP) liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-5,3 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Vodafone in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Aus fundamentaler Sicht wird die Vodafone-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,01 bewertet, was 85 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (13,4). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Analyse.