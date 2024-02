Vodafone Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Anleger: Das Anleger-Sentiment für Vodafone war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vodafone liegt der RSI7 bei 31,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt erhält das Vodafone-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat Vodafone in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,73 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,08 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie mit einer Rendite von -5,47 Prozent 14,27 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Vodafone liegt derzeit bei 11,6 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Drahtlose Telekommunikationsdienste") von 13,07 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,47 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.