Vodafone Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Vodafone-Aktie ist neutral, basierend auf aktuellen Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung für den letzten Monat ist ebenfalls neutral. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 105,57 GBP, was eine potenzielle Performance von 53,98 Prozent darstellt. Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann auch den Aktienkurs beeinflussen. Laut Analyse sozialer Plattformen waren die Kommentare zu Vodafone größtenteils negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine schlechte Bewertung, was zu einer neutralen Einschätzung der Stimmung führt.

Das Stimmungsbild zu Vodafone hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge zu Vodafone hat jedoch abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Vodafone daher in dieser Hinsicht als schlecht eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Vodafone im Vergleich zur Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste eine niedrigere Rendite aus, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt 10,21 %, was 2,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Vodafone-Aktie.