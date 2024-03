Vodafone Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

In den letzten beiden Wochen wurde Vodafone von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies geht aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen hervor, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Vodafone bei 68,29 GBP liegt und damit um 6,22 Prozent unter dem GD200 (72,82 GBP) liegt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt hingegen bei 67,46 GBP. Dadurch wird ein "Neutral"-Signal ausgesendet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aktienkurs von Vodafone als "Neutral" bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Begriffen betrachtet, gilt die Aktie von Vodafone als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 2,02 insgesamt 84 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 12,55 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist Vodafone im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (13,14 %) mit einer Dividende von 11,6 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,54 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit eine Einstufung als "Schlecht".