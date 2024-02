Vodafone Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Vodafone betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 54,99 Punkte, was bedeutet, dass Vodafone weder überkauft noch überverkauft ist und demnach als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,68 und führt ebenfalls zur Einstufung als "Neutral". Somit wird das Wertpapier insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Vodafone aus den letzten zwölf Monaten ergibt 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung, im Schnitt also ein "Neutral"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 105,57 GBP, was einer möglichen Steigerung um 56,82 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich bei Vodafone eine geringe Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite bei einer Investition in die Aktie von Vodafone liegt derzeit bei 11,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,08 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.