Vodafone Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die fundamentale Analyse von Vodafone zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2,03 liegt, was deutlich unter dem Branchenmittel von 12,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Vodafone unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Vodafone liegt bei 25,13, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 39, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Vodafone daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so zeigt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -1,09 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält Vodafone in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 75,75 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 70,76 GBP deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis erhält Vodafone eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Vodafone auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.