Vodafone-Aktie: Das Ende einer Ära

Die Vodafone-Aktie demonstriert seit 2015 einen anhaltenden Abwärtstrend, der durch die jüngsten Tiefpunkte verstärkt wird. Trotz dieser Entwicklung könnte eine sorgfältige Betrachtung des Aktienwertes sich als gewinnbringend erweisen. Der Grund dafür ist eine beobachtete Stabilisierung des Kurses in den letzten Wochen sowie ein spürbarer, wenn auch kurzfristiger Aufschwung. Dieser Erholungsversuch im Juli 2023 wurde zwar wieder verkauft, aber es bleibt festzuhalten: An der Börse kauft man Zukunft. Es besteht das Potenzial, dass Investoren Wert in der bevorstehenden Geschäftspartnerschaft zwischen Vodafone und United Internet oder 1&1 erkennen könnten – dies geschieht natürlich unter dem Vorbehalt, dass diese Kooperation ab Mitte 2024 Früchte tragen wird.

Stets gern werden auf dem Markt gute Nachrichten antizipiert und...