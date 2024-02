Vodafone Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Vodafone-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dabei liegt der aktuelle Wert bei 4,14 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 62,97 GBP liegt, was einer Abweichung von +1421,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (12,46 GBP) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vodafone-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analysten bewerten die Vodafone-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 71,77 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt die Rendite von Vodafone mit -19,73 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite von Vodafone mit 25,08 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.