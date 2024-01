Vodafone Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vodafone derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 76,51 GBP, während der Aktienkurs bei 66,86 GBP liegt, was einer Abweichung von -12,61 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 70,76 GBP zeigt eine Abweichung von -5,51 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Vodafone mit einer Rendite von -18,42 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" um mehr als 28 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -0,87 Prozent, liegt Vodafone mit 17,54 Prozent deutlich darunter.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert von Vodafone bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Vodafone zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als vergleichbare Werte in der Branche bezahlt werden. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Vodafone als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".