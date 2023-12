Vodafone Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Vodafone untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in den sozialen Medien zu Vodafone behandelt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen bereichert, wobei zwei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 0 "Gut") zur Verfügung stehen. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich daher eine "Schlecht" Bewertung, was zu der Schlussfolgerung führt, dass Vodafone hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 2. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Vodafone 2,01 Euro zahlt. Dies ist 85 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche beträgt, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum hinsichtlich Vodafone beobachtet und ausgewertet. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Vodafone in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analysten haben die Aktie von Vodafone in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. In einer zweiten Betrachtung zeigt sich, dass die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral" führen. Das Kursziel für die Aktie von Vodafone liegt im Mittel bei 105,29 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 66,85 GBP liegt. Dies ergibt eine erwartete Kursentwicklung von 57,5 Prozent und somit eine Gesamteinschätzung als "Gut".

Zusammenfassend ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Vodafone insgesamt die Einschätzung "Neutral".