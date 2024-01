Vodafone Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Vodafone ist derzeit besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen waren insbesondere negative Themen Gegenstand der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führte. Zusätzlich wurden 3 negative Signale und keine positiven Signale aus den sozialen Medien erhalten.

Die Bewertungen von 7 Analysten im vergangenen Jahr ergaben 2 positive, 4 neutrale und 1 negative Einstufung für die Vodafone-Aktie, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, basierend auf den Studien der letzten Monate. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 105,57 GBP, was auf einen möglichen Anstieg um 49,96 Prozent vom letzten Schlusskurs von 70,4 GBP hindeutet.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen nur geringfügige Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamteinstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,49 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,1 und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Vodafone-Aktie damit eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt.