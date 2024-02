Vodacom Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodacom Group Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Bei Vodacom wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 57,89 Punkte geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 62,56 Punkten, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Das Anleger-Sentiment für Vodacom basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion größtenteils positiv, mit sieben Tagen, an denen positive Themen überwogen, und nur zwei Tagen, an denen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vodacom mit 5,9 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent für die Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse basiert hauptsächlich auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vodacom hat ein KGV von 11,62, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 36,34. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.