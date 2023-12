Vodacom Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodacom Group":

Die technische Analyse der Vodacom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,57 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,96 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um -10,95 Prozent von dem GD200 entfernt hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,08 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,36 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, wird die Vodacom-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich daran, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,66 liegt, was einen Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 29,03 bedeutet. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Hinsichtlich der Dividende verzeichnet Vodacom derzeit eine Dividendenrendite von 7,09 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,68 % für "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Vodacom festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde jedoch eine leichte Reduktion festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vodacom in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht"-Rating.