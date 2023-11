Vodacom Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Dividendenrendite von Vodacom liegt derzeit bei 7,09 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodacom beträgt derzeit 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Vodacom-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe beieinander, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung der Vodacom-Aktie basierend auf der Dividendenrendite, einer positiven Bewertung in Bezug auf das KGV, einer negativen Bewertung des Sentiments und des Buzz sowie einer neutralen Bewertung basierend auf der technischen Analyse.