Vodacom Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Vodacom Group":

Die Aktie von Vodacom wurde kürzlich einer umfassenden Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage, der aktuell bei 5,49 EUR liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 5,1 EUR, was einem Unterschied von -7,1 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 5,09 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei positive Diskussionen an fünf Tagen dominierten, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vodacom diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vodacom einen Wert von 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (KGV von 34,1) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, wurde ebenfalls zur Beurteilung der Vodacom-Aktie herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 45,88. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Vodacom-Aktie basierend auf der technischen, Anleger- und fundamentalen Analyse.