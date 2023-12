Gratulation an alle Shenergy-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Shenergy-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 15, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 20,59 ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Shenergy.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Shenergy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild in den sozialen Medien bleibt neutral, während die Diskussion über das Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit zeigt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shenergy in diesem Bereich also ebenfalls ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 positiven und einem negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shenergy eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Shenergy von der Redaktion also ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Shenergy mit 2,29 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen". Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt Shenergy mit 2,38 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein recht positives Bild für Shenergy, sowohl aus technischer als auch aus sozialer und branchenbezogener Sicht.

