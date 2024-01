Mit VoIP-PAL wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie von Anlegern diskutiert wurde. An fünf Tagen herrschte vor allem eine positive Stimmung, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In jüngster Zeit haben Anleger verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Voip-pal diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Auswirkungen in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Voip-pal jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung von uns erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Voip-pal gezeigt. Daher wird dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,04 USD für den Schlusskurs der Voip-pal-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,017 USD, was einen Unterschied von -57,5 Prozent darstellt, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von -15 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Voip-pal daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Voip-pal beträgt 92,33, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,12, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie.