VoIP-PAL Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Voip-pal-Aktie wird momentan aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,017 USD liegt, was einer Abweichung von -57,5 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, liegt bei 85,14 und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht dagegen bei 48,66 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Dadurch erhält Voip-pal eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den vergangenen Wochen gab es zwar eine Zunahme positiver Kommentare über Voip-pal in den sozialen Medien, doch insgesamt wurde deutlich weniger über das Unternehmen diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Voip-pal-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln als "Schlecht" bewertet, was Anleger zu Vorsicht mahnen sollte.