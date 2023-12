VoIP-PAL Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt werden. Für die Voip-pal-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,2, was bedeutet, dass Voip-pal als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Voip-pal.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Voip-pal-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,04 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,02 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Voip-pal-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz kann die Voip-pal-Aktie über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Analysen von sozialen Plattformen ergaben überwiegend negative Kommentare zu Voip-pal, aber in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Voip-pal-Aktie, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.