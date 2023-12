VoIP-PAL Aktie: Was wird das noch werden?

Die Voip-pal-Aktie handelt derzeit bei 0,02 USD und liegt damit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Für die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Voip-pal gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Voip-pal wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine negative Veränderung hin und entspricht somit einer "Schlecht"-Bewertung.

Zur Beurteilung, ob die Voip-pal-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 64,99 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,76 ebenfalls eine neutrale Einstufung. Somit erhält die Voip-pal-Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Neutral"-Bewertung.