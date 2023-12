VoIP-PAL Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) für Voip-pal-Aktien zeigt eine neutrale Bewertung an, da sowohl der 7-Tage-RSI (64) als auch der 25-Tage-RSI (57,66) keine überkauften oder -verkauften Bedingungen zeigen. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Voip-pal.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Voip-pal in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, wodurch Voip-pal ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Voip-pal-Aktie bei 0,04 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0209 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Voip-pal basierend auf den trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.