VoIP-PAL Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Voip-pal werden durch Analysen von Bankhäusern sowie das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Voip-pal hat gezeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Voip-pal blieb jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Voip-pal neutral diskutiert, wobei keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden konnten. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Voip-pal liegt aktuell bei 41,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Voip-pal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,016 USD weicht somit um -46,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,02 USD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Voip-pal-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.