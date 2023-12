Vo2 Cap Holding AB Aktie: Grund zur Sorge?

Die Vo2 Cap-Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 5,36 SEK bewertet, während ihr aktueller Kurs bei 2,92 SEK liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -45,52 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der Aktie für die letzten 50 Tage liegt bei 3,58 SEK, was einem Abstand von -18,44 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine negative Richtung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch Gespräche über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vo2 Cap waren in den letzten Tagen verstärkt zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vo2 Cap liegt bei 46,51 und wird daher als "Neutral" bewertet, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vo2 Cap-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.