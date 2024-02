Vizsla Silver Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Vizsla Silver zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,58 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,47 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,96 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, bei 1,75 CAD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -16 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Gesamturteil "Schlecht".

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Bei der Betrachtung von Vizsla Silver auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Darüber hinaus wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Vizsla Silver in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher die Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Vizsla Silver liegt bei 94,59, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,95 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus die Gesamteinschätzung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder ändern. In Bezug auf Vizsla Silver wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.