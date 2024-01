Vizio Aktie: In selten guter Lage!

Die Vizio-Aktie hat in letzter Zeit positive Signale aufgewiesen, sowohl laut technischer Analyse als auch gemäß der Einschätzung von Analysten und Anlegern.

Gemäß der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Vizio-Aktie bei 7,54 USD, was einer Entfernung von +9,59 Prozent vom GD200 (6,88 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,89 USD, was einem Kursabstand von +9,43 Prozent entspricht. Dies bestätigt das positive Signal für den Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Vizio-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI (66 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (43,85 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Analysten bewerten die Vizio-Aktie überwiegend positiv, mit 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,17 USD, was einer potenziellen Performance von 74,62 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 7,54 USD.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen über Vizio. Dies zeigt sich auch in den aktuellen Diskussionen, die weiterhin positiv geprägt sind.

Insgesamt wird die Vizio-Aktie sowohl laut technischer Analyse, Analysteneinschätzung als auch Anleger-Sentiment positiv bewertet. Dies spiegelt sich in einer Gesamtbewertung als "Gut" wider.