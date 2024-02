Vizio Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI der Vizio liegt bei 8,6, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 32,25 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Vizio daher als "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Aktie der Vizio auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gaben 4 eine "Gut"-Bewertung, 1 eine "Neutral"-Bewertung und keine eine "Schlecht"-Bewertung ab. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13,2 USD, was einer Erwartung von 38,8 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 9,51 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Vizio daher die Bewertung "Gut".

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Vizio-Aktie in den sozialen Medien verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Vizio derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,71 USD, was einer Abweichung von +41,73 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (9,51 USD) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 7,52 USD, was einer Abweichung von +26,46 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.