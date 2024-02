Vizio Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Vizio innerhalb von 7 Tagen aufgrund der Anzahl der Aufwärtsbewegungen als überverkauft betrachtet werden können. Der RSI liegt bei 7, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 29, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Kommentare über Vizio in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Vizio liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Analyse der Stimmung in sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Vizio, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Analysten bewerten die langfristige Entwicklung der Vizio-Aktie als positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 4 als Gut, 1 als Neutral und 0 als Schlecht eingestuft. Es wird ein Kursziel von 13,2 USD erwartet, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut" auf Basis aller Analystenschätzungen.

Vizio kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Vizio jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vizio-Analyse.

Vizio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...