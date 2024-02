Vizio Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei Vizio zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vizio insgesamt 5 Analystenbewertungen, von denen 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Die Durchschnittsprognose für den Kurs des Wertpapiers ergibt ein Aufwärtspotenzial von 38,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Vizio mit +41,82 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 7,56 USD auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Vizio-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Vizio momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt Vizio weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe wird Vizio in dieser Analyse mit "Gut" bewertet.