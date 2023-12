Vizio Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vizio-Aktie beträgt aktuell 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,79 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Vizio somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird für die Vizio-Aktie eine positive Bewertung abgegeben. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, wurden 5 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Aktuelle Reports zeigen eine ähnliche Beurteilung, wodurch das Rating für das Vizio-Wertpapier als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 76,73 Prozent darstellt. Dies führt ebenfalls zu einer positiven Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Vizio-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Obwohl in den letzten Tagen eher neutrale Themen diskutiert wurden, führt dies insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, ebenso wie eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Aktie.