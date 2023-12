Vizio Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Vizio-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, von denen 4 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Das Durchschnittsziel der Kursprognose für das Wertpapier beträgt 13,6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 90,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Vizio eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien in Bezug auf Vizio festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vizio-Aktie um 0,99 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Vizio-Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern und in der technischen Analyse eine positive Bewertung.