Vixtel im Check!

Die Aktie von Business Digital bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, was einen geringeren Ertrag von 6,13 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Business Digital zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Business Digital auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der RSI7 liegt bei 3,92 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 67,19 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Business Digital ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen ergibt sich eine Underperformance von -4,54 Prozent für Business Digital in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" lag die Aktie jedoch um 4,38 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.