Vixtel Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Business Digital eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Business Digital daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Business Digital eine Performance von -6,18 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -0,5 Prozent, was bedeutet, dass Business Digital eine Underperformance von -5,67 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -9,76 Prozent, wobei Business Digital um 3,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Business Digital beläuft sich der RSI auf 26,87, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 63,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Business Digital im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,12 Prozentpunkte weniger als der im Mittel üblichen Wert von 6,12 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".