Vixtel Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell weist der RSI der Business Digital einen Wert von 47,37 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Business Digital mit einer Rendite von -6,18 Prozent eine Performance auf, die um mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu beträgt die mittlere Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche in den vergangenen 12 Monaten 4,87 Prozent, wobei die Business Digital mit 11,04 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf die Business Digital wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Business Digital auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei der Business Digital festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei der Business Digital in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die Business Digital daher für diese Stufe insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.