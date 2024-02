Vivos Therapeutics Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vivos Therapeutics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,35 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (5,25 USD) um -37,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 8,72 USD, was einer Abweichung von -39,79 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität der Vivos Therapeutics ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vivos Therapeutics liegt bei 38,3, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25 für die Vivos Therapeutics bewegt sich bei 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Vivos Therapeutics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aktuell scheinen sich die Anleger ebenfalls vor allem für positive Themen zu interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.