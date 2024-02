Vivos Therapeutics Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise auf mögliche Kursbewegungen geben. Bei Vivos Therapeutics wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 58,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,24, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysten, sondern auch von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet können Aufschluss über die langfristige Stimmungslage geben. Bei Vivos Therapeutics zeigen sich eine mittlere Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating für die Beitragsanzahl und ein "Gut"-Rating für die Stimmungsänderung.

Die trendfolgende Analyse soll anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Tage betrachtet. Beide Durchschnittswerte liegen unter dem letzten Schlusskurs der Vivos Therapeutics-Aktie, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien geben Aufschluss über das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde über Vivos Therapeutics besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Vivos Therapeutics damit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI, ein "Gut"-Rating für die langfristige Stimmung und ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.