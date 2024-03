Vivos Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse der Aktie von Vivos zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,06 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,06812 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Abweichung von +13,53 Prozent im Vergleich zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Gleichzeitig liegt der GD50 bei 0,06 USD, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung von +13,53 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vivos liegt bei 78,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,76, was darauf hindeutet, dass Vivos weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI25 als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Vivos veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen ebenfalls Rückschlüsse auf das aktuelle Bild der Aktie zu. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine Reduktion in der Kommunikationsfrequenz für Vivos verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.