Vivos Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der gleitende Durchschnittskurs der Vivos beläuft sich mittlerweile auf 0,06 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0548 USD erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -8,67 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Gleichzeitig hat der GD50 in den vergangenen 50 Tagen einen Stand von 0,06 USD erreicht, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Vivos lässt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität feststellen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen und Einschätzungen rund um Vivos in den letzten Wochen überwiegend negativ waren, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Vivos als "Neutral" eingestuft. Der RSI7 liegt bei 52,26, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 65,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.