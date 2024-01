Vivos Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vivos-Aktie beträgt aktuell 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 40,05, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Vivos.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Vivos-Aktie veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vivos verläuft aktuell bei 0,06 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs liegt mit 0,0734 USD 22,33 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Die Stimmung rund um Vivos hat sich in den letzten Wochen zum Negativen verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben hingegen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Anzahl der Beiträge gezeigt und werden daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Vivos somit eine gemischte Bewertung bei der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment in den sozialen Medien.